Facebook-moeder Meta beknopt moslimhaat in India in eerste mensenrechtenrapport

Facebook-moederbedrijf Meta heeft voor het eerst een rapport over onderzoek naar mensenrechten vrijgegeven.

Onder meer de schending van mensenrechten in India komt aan bod, waar activisten al jaren aan de bel trekken over haatberichten tegen moslims op het onlineplatform. Die zouden tot geweld. India telt voor Meta wereldwijd de meeste gebruikers.

Het rapport, dat over de jaren 2020 en 2021 gaat, bevat een samenvatting van een controversieel mensenrechtenonderzoek in India, waartoe Meta aan advocatenkantoor Foley Hoag de opdracht gaf. De platformen van Meta, waartoe ook Instagram behoort, bevatten "opvallende mensenrechtenrisico's", waaronder "pleidooien voor haat die aanzetten tot vijandigheid, discriminatie, of geweld", tekende het advocatenkantoor op in de samenvatting over India. Aantijgingen over bevooroordeling bij de controle van berichten werden niet meegenomen.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch willen dat het onderzoeksgedeelte over India volledig wordt vrijgegeven, niet alleen de samenvatting. De twee groepen beschuldigden Meta in januari in een gezamenlijke brief al van vertraging van de publicatie van het rapport.



Onder de mat

Volgens mensenrechtenorganisatie India Civil Watch International, die meedeed aan het onderzoek over India, probeert Meta de resultaten onder de mat te schuiven door alleen een samenvatting te publiceren. Ook Human Rights Watch vindt de samenvatting "selectief" en zegt dat het geen antwoorden geeft op welke rol Meta speelt in het verspreiden van haat of welke stappen Meta zet om daar wat aan te doen.

Meta stelt in het rapport dat het de aanbevelingen over India bestudeert, maar wilde ze nog niet direct omzetten in acties zoals bij eerdere soortgelijke onderzoeken. Dat heeft volgens Miranda Sissons, hoofd mensenrechten bij Meta, te maken met richtlijnen van de Verenigde Naties die waarschuwen voor risico's voor bijvoorbeeld belanghebbenden, personeel of vertrouwelijkheid van het bedrijf.

