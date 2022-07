Saoedi-Arabië opent luchtruim voor luchtvaartmaatschappijen, ook Israëlische

Saoedi-Arabië gaat het luchtruim openen voor alle luchtvaartmaatschappijen, ook voor vluchten van en naar Israël.

Het lijkt erop dat de beslissing gezien mag worden als een gebaar van goede wil naar Israël toe. Het nieuw komt op de dag dat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek brengt aan Saoedi-Arabië, op doorreis vanuit Israël.

Jarenlang was het voor Israëlische luchtvaartmaatschappijen niet toegestaan om door het Saoedische luchtruim te vliegen. Het Islamitische koninkrijk erkent Israël niet en de landen hebben officieel geen diplomatieke relatie. Maar de relaties tussen Tel Aviv en Riyadh zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Biden positief

Biden zal de eerste Amerikaanse president zijn die direct van Israël naar Saoedi-Arabië vliegt. Hij reageerde vannacht positief op het openstellen van het luchtruim en sprak van een "historisch besluit van de leiders van Saoedi-Arabië". In 2017 vloog de toenmalige Amerikaanse president Trump al rechtstreeks van Saoedi-Arabië naar Israël.



Begin mei kondigde Saoedi-Arabië aan dat het een mondiale luchtvaarthub wil worden en dat het zijn jaarlijkse vliegverkeer tegen het einde van dit decennium wil verdrievoudigen tot 330 miljoen passagiers.

De Saoediërs zijn ook van plan om tegen 2030 100 miljard dollar in de sector te pompen, een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij te lanceren en een nieuwe megaluchthaven in de hoofdstad te bouwen. Analisten betwijfelen echter of Saoedische luchtvaartmaatschappijen in staat zijn te concurreren met andere zwaargewichten in de regio, zoals Emirates en Qatar Airways.



Het was al een langere tijd een wens van Israëlische luchtvaartmaatschappijen om boven Saoedi-Arabië te vliegen. Op die manier zouden de bedrijven minder hoeven om te vliegen bij vluchten naar Azië.

De Israëlische autoriteiten willen ook dat moslimpelgrims uit Israël rechtstreeks naar Saoedi-Arabië kunnen reizen.



