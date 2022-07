Marokko: literprijs benzine en diesel vanaf vrijdag met dik 1 dirham omlaag

De prijzen aan de pomp in Marokko gaan vrijdag met ruim één DH per liter omlaag

De prijs voor een liter benzine en diesel zullen naar verwachting dalen met respectievelijk 1,15 DH en 1,04 DH, blijkt uit gegevens van de vereniging van tankstation-ondernemers FGNPS.

Niet alle tankstations zullen de prijsverlaging meteen doorvoeren. Volgens FGNPS-woordvoerder willen veel tanklocaties eerst van de huidige voorraad af omdat deze tegen een hogere prijs is ingekocht.

De lagere prijs aan de pomp is een gevolg van de fors lagere olieprijzen. Die daalden uit vrees voor een recessie die de vraag naar olie onder druk kan zetten. Mogelijke nieuwe coronalockdowns in China kunnen eveneens zorgen voor een lagere vraag, wat de olieprijzen geen goed deed.



Als de huidige daling in olieprijzen doorzet verwachten experts dat de prijs aan de pomp in Marokko elke twee weken zal dalen. Het oude prijsniveau van circa 10 DH per liter is zeer waarschijnlijk.

Wel kan het conflict in Oekraïne de olieprijs onverwachts doen stijgen en kunnen OPEC-landen een verdere daling afwenden door de productie te verlagen.

