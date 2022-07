Kasbah van Agadir Oufella gedeeltelijke heropend

Meer dan zestig jaar na de krachtige aardbeving wordt de Kasbah van Agadir Oufella opnieuw geopend.

De gedeeltelijke heropening van het monument valt samen met de inhuldiging van de kabelbaanlijn deze maand.

De renovatiewerkzaamheden hebben meer dan twee jaar geduurd en maken deel uit van het plan om het culturele erfgoed van de regio te behouden.

In eerste instantie zullen bezoekers van het monument alleen de buitenkant van het fort kunnen bezichtigen. Binnen zijn de renovatiewerkzaamheden nog in volle gang.



Er wordt onder meer gewerkt aan restauratie en verlichting van de wallen, het versterken van de verdedigingstoren, de bouw van een welkomsthal voor bezoekers en de aanleg van oversteekplaatsen en wegwijzers voor voetgangers.

Fort

In 1540 werd een citadel gebouwd door Cheikh Mohammed om de stad te beschermen tegen de Portugezen. Sultan Moulay Abdallah liet in 1752 de kasbah militair versterken.



Boven de ingang van het fort prijkt nog steeds een opschrift in wit marmer: "Vreest God ende Eert den Kooning - 1746". De de opslag en export van suikerriet was in die tijd in handen van Hollandse kooplui.

In februari 1960 werden Agadir en de kasbah vrijwel geheel verwoest door een aardbeving met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. De stad werd ongeveer 1,5 km ten zuiden van de oorspronkelijke locatie herbouwd.



De restanten van de kasbah zijn gelegen op een 240 meter hoge berg die menig bezoeker van Agadir goed kent. Het is namelijk de berg waarop men al van veraf de tekst 'Allah, Al Watan, Al Malik' (God, het volk, de koning) kan zien.

De iconische tekst is verlicht en daardoor ook goed te zien in het donker. Vanaf de restanten van de kasbah heeft men een fraai uitzicht op de (herbouwde) stad, het achterland, de haven en de kust.

