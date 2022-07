Marokko telde in juni meer toeristen dan in het pre-pandemische 2019

marokko 15 jul 18:05

Marokko ontving in de maand juni meer dan 1.140.000 toeristen, een toename van 5 procent in vergelijking met juni 2019 en zelfs 235 procent in vergelijking met juni vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Toerisme. De toename in het aantal aankomsten komt vooral door Marokkanen die in het buitenland wonen (MRE). Maar liefst 620.000 leden van de diaspora brachten in juni een bezoek aan Marokko, een toename van 27 procent ten opzichte van juni 2019 en de autoriteiten houden rekening met nog hogere aantallen tijdens de piekperiode van het zomerseizoen; juli en augustus. Door de coronapandemie sloegen veel Marokkanen de afgelopen twee jaar een bezoek aan Marokko over. Reisprofessionals verwachten dit jaar dan ook een hogere opkomst dan in het pre-pandemische 2019.

Dit jaar vielen de vieringen rondom het offerfeest Eid al-Adha in de vakantieperiode. Voor velen een gelegenheid om de heilige dag met familie in Marokko te spenderen. Een andere factor die zal bijdragen aan een druk zomerseizoen is onder meer het grotere vliegaanbod van luchtvaartmaatschappijen. Ook heeft het toerismeministerie verschillende partnerschappen gesloten met touroperators om een ​​groot aantal aankomsten te verzekeren.