President Biden ontmoet Saoedische kroonprins

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aan het begin van zijn veelbesproken bezoek aan Saoedi-Arabië kroonprins Mohammed bin Salman een korte boks gegeven.

Dat kopt het ANP vrijdag. De kroonprins, die geldt als feitelijke machthebber, wordt in het Westen gelinkt aan de brute politieke moord op de eerder in de VS werkzame Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

De criticus van het Arabische koningshuis werd in 2018 vermoord in het Saoedisch consulaat in Turkije. Biden en de kroonprins verwelkomden elkaar met een boks in een paleis in de kustplaats Jeddah.

Op zijn tour door het Midden-Oosten bracht Biden woensdag al een bezoek aan apartheidsstaat Israël. Dat land wordt door de pers, mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties beschuldigd van de moord op een journaliste die bekend staat om haar kritiek op Israël, de Amerikaans-Palestijnse Shireen Abu Akleh.



Toontje lager

Biden noemde het Saoedische koninkrijk tijdens zijn campagne voor het presidentschap nog "een pariastaat". Maar de olieprijzen zijn nu fors gestegen en olieproducent Saoedi-Arabië is sinds jaar en dag de belangrijkste Arabische partner van de VS in de regio.

De vrijwel demente Amerikaanse leider zingt nu een toontje lager en zal in het Islamitische land aandringen op een hogere olieproductie om de prijzen te laten dalen. Biden zei eerder tegen Amerikaanse media dat zijn bezoek is bedoeld om zich te "heroriënteren in de relaties".

© ANP 2022