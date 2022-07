Noord-Marokko geteisterd door bosbranden: 1 dode, tientallen gewonden en 1500 evacuaties (video)

In het noorden van Marokko wordt met man en macht gestreden tegen de bosbranden die tot nu toe al meer dan 1.600 hectare bos in de as hebben gelegd.

De eerste branden braken woensdag uit in de regio Ksar El Kébir, nabij Larache. Door de aanhoudende hitte en de droge sterke wind vanuit het oosten vlogen de volgende dag ook het Bab Azhar-bos in de gemeente Smià in brand.

In de loop van de dag braken ook in andere noordelijke regio's bosbranden uit. Inmiddels staan bossen in de regio's Ouezzane, Tetouan, Taza en Larache in brand.

1.600 hectare verwoest, 1.500 gezinnen geëvacueerd

Noodmeldingen en andere waarschuwingen volgen elkaar de hele dag op. Volgens de eerste inschattingen is tot dusver meer dan 1.600 hectare bos in de as gelegd. De meeste schade werd opgemeten in Larache en Taza waar respectievelijk 900 en 400 hectare bos is verwoest. In de regio's Ouezzane en Tétouan gaat het om 210 en 90 hectare bos.



De bosbranden hebben minstens één leven geëist, een man uit Larache. In totaal zijn ruim 1.500 gezinnen uit voorzorg geëvacueerd. De meeste evacuaties vonden plaats in Larache, waar 1.100 gezinnen uit 15 dorpen hun woning moesten verlaten. In Ouezzane zijn 420 woningen geëvacueerd, in Taza eveneens 420 en in Tetouan 225. Risicovolle gebieden worden als eerste geëvacueerd.

Hittegolf, klimaatverandering en grove nalatigheid

Brandweer, hulptroepen, het leger (FAR), vrijwilligers en ambtenaren van water- en bosdiensten strijden al dagenlang tegen de allesverwoestende vuurzee. De grondinterventieteams worden bijgestaan door blusvliegtuigen. De brandbestrijding is momenteel voornamelijk geconcentreerd in het bos van Jbel Amziz in de provincie Ouezzane. Daar zijn maar liefst vier blusvliegtuigen ingezet.



Hoewel er nog geen sprake is van onderzoek naar de oorsprong van de bosbranden, zijn deze hoogstwaarschijnlijk ontstaan als gevolg van de hittegolf die Marokko al enkele dagen teistert. Temperatuur lopen op tot wel 49 graden. Maar volgens meteoroloog Mohamed Belouchi valt er ook veel te zeggen over het "onverantwoorde gedrag" van omwonenden en bezoekers.

Volgens Belouchi zijn een aantal branden ontstaan als gevolg van mensen die ter gelegenheid van het offerfeest Eid al-Adha in het droge bos barbecueden zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.



Europa

Behalve Marokko worden ook regio's aan de andere kant van de Straat geteisterd door bosbranden. In de populaire Spaanse toeristische trekpleister Mijas is vrijdag brand uitgebroken. In het nabijgelegen Alhaurín el Grande hebben circa duizend inwoners de opdracht gekregen te vertrekken omdat het vuur dichtbij komt.

In Frankrijk zijn meer dan 11.000 mensen geëvacueerd. Bosbranden nabij Bordeaux hebben inmiddels ruim 7650 hectare natuur verwoest. Meer dan duizend brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van de branden, die dinsdag uitbraken. Ze krijgen hulp van negen blusvliegtuigen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

