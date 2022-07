Migrantendrama Melilla: Spanje reageert op aantijgingen mensenrechtenraad Marokko

De werkwijze van Spaanse grensbewaarders tijdens de recente grensbestorming in Melilla voldeed aan de voorschriften en gebeurde in eerbiediging van de mensenrechten.

Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken als reactie op het voorlopige onderzoeksrapport van de Marokkaanse mensenrechtenraad CNDH.

Uit voorlopige resultaten van het onderzoek naar het migrantendrama in Melilla blijkt dat de 23 Afrikaanse migranten om het leven kwamen door "verstikking" als gevolg van het gedrang bij de grensovergang tussen Marokko en Spanje.

In het onderzoeksrapport worden Marokkaanse grensbewaarders vrijgepleit maar werd wel opgemerkt dat het aantal dodelijke slachtoffers aanzienlijk lager was geweest als beveiligers aan de Spaanse kant van het grenshek de poorten hadden geopend om de migranten in nood te helpen.



De onderzoekscommissie verwijst in het rapport vooral naar de groep migranten die vastzat op de binnenplaats in Barrio Chino, de grensovergang waar de meeste doden vielen.

Volgens de Spaanse autoriteiten hebben leden van de Spaanse Guardia Civil "te allen tijde gehandeld binnen het nationale en internationale wettelijke kader" en met "volledige eerbiediging van de mensenrechten".



De Spaanse regeringswoordvoerder Isabel Rodríguez weigerde donderdag nog te reageren op het CNDH-rapport en zei dat Marokko een "betrouwbare partner" is en waarmee Spanje "goede betrekkingen" moet onderhouden op het gebied van migratiestromen en de economie.

Ze sprak het vertrouwen van haar regering uit in de Spaanse veiligheidstroepen die volgens haar "altijd in overeenstemming met de wet opereren en de mensenrechten respecteren".



Grensbestorming

Bij de gewelddadige bestorming van de Spaans-Marokkaanse grens eind juni zijn minstens 23 mensen om het leven gekomen, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

