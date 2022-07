Chef Omar, jongste kookvlogger van Marokko overleden

De jonge Marokkaanse kookvlogger Chef Omar is donderdag op 16-jarige leeftijd overleden.

Het overlijden van Omar Archane, zoals Chef Omar in het echt heet, werd aangekondigd op zijn Facebook-pagina.

Hij overleed aan de gevolgen van spierdystrofie, een genetische ziekte die geleidelijk de spiervezels verzwakt. Hij leefde al geruime tijd met de aandoening en moest zich daardoor voortbewegen in een rolstoel.

Ondanks zijn lichamelijke beperking was de tiener voor velen een teken van hoop. Met behulp van zijn moeder creëerde hij een kookkanaal op YouTube en een Facebook-pagina waar hij eenvoudige recepten deelde met zijn volgers.

In 2017, op 11-jarige leeftijd, won Omar de Maroc Web Awards (MWA) voor meest inspirerende persoonlijkheid en in 2020 benoemde UNICEF's SOS Kinderdorpen Omar tot "Young Advocate for Children's Rights".

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

