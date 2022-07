Khalid Kasem blikt in RTL Boulevard terug op vriendschap De Vries

resentator Khalid Kasem blikte tijdens de uitzending van RTL Boulevard vrijdag terug op zijn vriendschap met Peter R. de Vries.

De misdaadjournalist is precies een jaar geleden overleden, nadat hij werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam na een bezoek aan RTL Boulevard.

Kasem, die ooit het advocatenkantoor De Vries & Kasem oprichtte met De Vries, omschrijft De Vries als een vriend, maar ook "een soort grote broer". Dat kwam het meest naar voren bij Kasems deelname aan het spelprogramma De slimste mens, vertelt de presentator.

"Hij belde me na elke uitzending." Dan blikten ze samen terug op de vragen van die uitzending, soms wel drie kwartier lang. "Daarin voelde je de liefde." Ook toen Kasem de kans kreeg om de talkshow Khalid & Sophie te presenteren was De Vries trots, herinnert Kasem zich. "Peter was enorm trots dat ik die stap kon zetten."



De presentator blikt verder terug op het moment waarop hij hoorde dat De Vries was neergeschoten. "Ik dacht, Peter kennende gaat hij het wel redden", maar dat gebeurde niet. Hij heeft de uitvaart op verzoek van de familie van De Vries geregeld, vervolgt Kasem.

"Het aller beste afscheid, dat was het streven." Hij noemt het "een naïeve gedachte" om te geloven dat De Vries niets zou gebeuren als hij zich zou mengen in het Marengoproces. De presentator heeft de misdaadjournalist "gesmeekt" om zich afzijdig te houden, stelt hij. Maar De Vries zei dat hij dan net zo goed zijn werk zou kunnen neerleggen. "Dat is Peter ook wel weer, iemand die ergens voor staat."



Vermoed wordt dat de moord op De Vries te maken heeft met de rol als vertrouwenspersoon die hij vervulde in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Eerder werden al de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

