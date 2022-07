Ook Chefchaouen gaat gebukt onder bosbranden

Terwijl in Larache, Tetouan en Taza nog hevig wordt gestreden tegen de bosbranden hebben nieuwe branden honderden hectaren bos in Chefchaouen en Ouezzane verwoest.

In de buurt van Larache en Tetouan brak vrijdag opnieuw een brand uit in het bos Achacha-Tassft in de gemeente Talmboute en in Ouezzane zijn hulpdiensten nog volop bezig met de brand die vrijdag omstreeks 12.00 uur uitbrak in de gemeenten Zoumi en Mokrisset en die tot vrijdagavond 270 hectare bosgebied heeft verwoest.

De grootste bosbrand woedt in Larache. Het 2.500 hectare grote bos van Beni Yssef Al Serif staat voor de helft in lichterlaaie. Inmiddels zijn meer dan 1.150 gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd.

