Legerchef Israël maandag in Marokko voor eerste officiële militaire bezoek ooit

De chef van de Israëlische strijdkrachten, luitenant-generaal Aviv Kohavi, zal maandag naar Marokko reizen, voor de allereerste officiële reis van een Israëlische militair naar het Noord-Afrikaanse land.

De Israëlische pers maakte vrijdag melding dat Kohavi een bezoek zou brengen aan een "Arabische natie" zonder specifiek te melden om welk land het zou gaan.

Na aandringen van Israëlische journalisten op Twitter maakte de legerleiding bekend dat het om Marokko gaat. De reden voor de oorspronkelijke censuur van Kohavi's reisbestemming was niet meteen duidelijk.

Tijdens zijn driedaagse bezoek zal Kohavi ontmoetingen hebben met de bevelhebbers van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR).



Militaire samenwerking De officiële betrekkingen tussen Israël en Marokko, ook op militair gebied, zijn de afgelopen maanden opgevoerd. In november vorig jaar ondertekende defensieminister Benny Gantz een overeenkomst met zijn Marokkaanse ambtgenoot, de eerste in zijn soort tussen Israël en een 'Arabische staat' ooit.

Door de ondertekening van de overeenkomst MOU kunnen de ministeries en legers van beide landen gemakkelijker met elkaar praten en inlichtingen delen, terwijl dergelijke communicatie in het verleden alleen mogelijk was via inlichtingendiensten.



In maart sloten hoge Israëlische militaire functionarissen een eerste officiële reis naar Marokko af, waar de partijen een akkoord ondertekenden dat tot doel had de twee legers te laten samenwerken. Vorige maand namen Israëlische officieren en functionarissen van het ministerie van Defensie als waarnemers deel aan de militaire oefening African Lion in Marokko.

Normalisering

Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Marokko normaliseerden de betrekkingen met Israël in 2020. De VAE en Bahrein hebben ondertussen deelgenomen aan verschillende gezamenlijke oefeningen met het Israëlische leger.



Sinds vorig jaar, nadat de twee landen de banden normaliseerden, hebben Tel Aviv en Rabat een aantal memoranda van overeenstemming ondertekend over zaken als burgerluchtvaart, olieboringen, onderzoek naar waterbronnen en financiën. De twee landen heropenden ook de verbindingsbureaus, die waren gesloten nadat Marokko de banden met Israël had verbroken aan het begin van de Tweede Intifada in 2000.

Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid bezocht Marokko in augustus om het Israëlische verbindingsbureau in Rabat officieel te openen, functionarissen te ontmoeten en een reeks overeenkomsten te ondertekenen.

De twee landen zijn van plan om deze verbindingsbureaus uiteindelijk om te vormen tot volledige ambassades, hoewel daarvoor geen specifieke datum is vastgesteld.

