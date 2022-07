Gemeente Den Haag: kom niet meer met auto naar Scheveningen

Wie naar het strand wil met de auto, kan Scheveningen zondagmiddag beter mijden.

De gemeente Den Haag roept mensen op niet meer met de auto naar Scheveningen te komen, want er is geen parkeerplek meer.

"Ook de meeste parkeergarages zijn vol", twittert de gemeente. Met de fiets, (deel)scooter of het openbaar vervoer is het strand volgens de gemeente nog wel goed te bereiken.

Ook is er nog de optie te reserveren bij Park + Beach, waarbij mensen in een parkeergarage hun auto kunnen parkeren om vervolgens met de tram of een fiets van vervoerder HTM verder te reizen naar het strand van Scheveningen.

In Brabant is recreatiegebied Galderse Meren afgesloten vanwege de grote drukte, twittert de gemeente Breda. Galderse Meren is een gebied van recreatieplassen ten zuiden van Breda met een zandstrand en zwem-, duik- en surfmogelijkheden.

