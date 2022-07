Ajax zonder gekwetste Ihattaren naar Oostenrijk

Ajax is zonder doelman Maarten Stekelenburg en Mohammed Ihattaren voor een trainingskamp naar Oostenrijk vertrokken.

Zij zijn niet fit en werken in Amsterdam aan hun herstel. Lisandro Martínez heeft afscheid genomen van zijn ploeggenoten. De Argentijn vertrekt naar Manchester United, dat maximaal 67 miljoen euro voor hem moet betalen.

Ook het talent Amourricho van Axel Dongen ontbreekt komende week in Bramberg am Wildkogel. Hij is eveneens niet fit. Antony gaat wel mee. De Braziliaan kwam nog niet in actie tijdens de voorbereiding.

Trainer Alfred Schreuder heeft 29 spelers meegenomen naar Oostenrijk. Ajax oefent dinsdag tegen Red Bull Salzburg en neemt het zaterdag op tegen Eintracht Frankfurt. De landskampioen vertrok zondag uren later dan gepland omdat het vliegtuig met technische problemen kampte.

