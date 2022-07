Minstens 5 gewonden bij schietpartij in nachtclub Opium in Marbella, Nederlander opgepakt (video)

De Spaanse politie heeft een Nederlandse man aangehouden in verband met een schietpartij in discotheek Opium in Marbella.

De Nederlander werd in de discotheek aangevallen door een andere bezoeker met een mes, zegt een woordvoerder van de Spaanse politie tegen de Telegraaf. Na deze aanval trok de man zelf een pistool en schoot om zich heen. Daarbij raakten vier personen verwond waar van twee zwaargewond op de intensive care liggen.

Zelf liep de Nederlander verwondingen op aan zijn borstkas en hoofd. "Hij ligt nu onder politiebewaking in het Costa del Sol ziekenhuis in Marbella.". Waar de man vandaan komt en hoe oud hij is, zegt de politiewoordvoerder niet te weten.

Club Opium

De feiten speelden zich rond 1.10 uur af in de Opium Beach Club, een drukbezochte nachtclub in de Spaanse badplaats Marbella. Om redenen die nog worden onderzocht, brak er rond die tijd een gevecht uit tussen meerdere aanwezigen. Op video’s die circuleren op sociale media is te zien hoe iemand - een man - een wapen bovenhaalt en het vuur opent, waarna er paniek uitbreekt op de dansvloer.

Bij de schietpartij vielen zeker vier gewonden, onder wie minstens één iemand zwaargewond. Volgens sommige bronnen zou een van de slachtoffers aan de verwondingen zijn overleden, maar dat werd nog niet bevestigd.

De Nederlandse influencer Kelly van der Minne was bij de schietpartij aanwezig en deelde kort na de gebeurtenis haar verhaal op Instagram. "We waren bij Club Opium en iemand werd neergeschoten. Het meisje aan de tafel naast ons werd gewoon in haar bil geschoten. Hoe kan dit gebeuren?".

Volgens Van der Minne waren er zeker vier schoten te horen: "We hebben tien minuten doodsbang op de grond gelegen. (...) We gingen zo gauw als we konden weg daar.".

