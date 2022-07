Ballonvluchten in Egyptische Luxor opgeschort na neerstorten ballon met 28 inzittenden (video)

De Egyptische autoriteiten hebben alle ballonvluchten boven Luxor opgeschort na een ongeval waarbij twee mensen lichtgewond zijn geraakt.

"Terwijl een groep heteluchtballonnen in de lucht was, botste een van hen met een andere op een hoogte van 60 meter bij een wind van bijna dertien km per uur", legt de burgerluchtvaartautoriteit uit.

Een van de twee luchtballonnen stortte neer. Van de 28 inzittenden raakten er twee licht gewond. Ze zijn voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoeksteam ter plaatse gestuurd en voorlopig mag geen enkele ballon opstijgen voordat het onderzoeksteam de resultaten heeft voorgelegd.

Eveneens in Luxor zijn in 2013 negentien toeristen omgekomen toen een ballon ontplofte. Vijf jaar later kwam nog eens een toerist om bij een luchtballonongeval.

© MAROKKO.NL 2022