Spaanse havens registreren nu al 42 procent meer Marokko-gangers dan in pre-pandemische 2019

Sinds de start van Passo El Estrecho (OPE), de Spaanse benaming voor de zomervakantiecampagne Marhaba, zijn al meer dan 630.000 reizigers en 153.000 voertuigen overgestoken naar Marokko.

Dat is een toename van 47 procent in het aantal voertuigen en 34 procent in het aantal reizigers, in vergelijking met de situatie in 2019, vóór de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van de Spaans-Marokkaanse grenzen.

Verwacht wordt dat deze zomer zo'n 3,6 miljoen passagiers en 800.000 voertuigen de zeestraat zullen oversteken, dat is inclusief de terugreis die grotendeels in augustus en september plaatsvindt.

De piekdagen tot nu toe werden geregistreerd op 8, 9 en 10 juli, de dagen voor offerfeest Eid Al Adha.



Passo El Estrecho

Spaanse havens hebben voor zomervakantiecampagne OPE meer dan een half miljoen vierkante meter rondom de havens in Zuid-Spanje gereserveerd, deze bieden ruimte aan 16.500 voertuigen.

Meer dan 22.000 mensen zijn aan het werk om het Spaanse deel van zomervakantiecampagne Marhaba in goede banen te leiden. Het gaat grotendeels om veiligheidspersoneel, verkeersregelaars, zorgmedewerkers en havenpersoneel.



Eind deze maand en begin augustus wordt het grootste aantal voertuigen en reizigers verwacht. Vanaf eind augustus zal het verkeer in tegengestelde richting toenemen wanneer het einde van de vakantie nadert en vakantiegangers Marokko verlaten en weer huiswaarts keren.

Zeven rederijen doen met 33 veerboten mee aan de zomervakantiecampagne. De havens van Algeciras en Tarifa verzorgen met een marktaandeel van 70 procent het leeuwendeel van de veerdiensten.

