RIVM: inmiddels 656 mensen besmet met apenpokken, onder wie 3 vrouwen

Het aantal mensen in Nederland bij wie het apenpokkenvirus is vastgesteld, is opgelopen tot 656.

Sinds de laatste update, afgelopen donderdag, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 107 positieve tests geregistreerd. Sinds vorige week maandag zijn 153 besmettingen bevestigd, en dat komt overeen met het groeitempo in de weken ervoor.

Het aantal positief geteste vrouwen is gestegen van één naar drie. Eerder bleek een "kind in de basisschoolleeftijd" besmet te zijn geraakt. De meeste mensen die positief zijn getest, zijn mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Eén patiënt in Nederland heeft in het ziekenhuis gelegen om te worden behandeld aan de huidklachten die bij de besmetting horen. Hij is hersteld en weer thuis. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.



Het apenpokkenvirus gaat momenteel relatief veel rond onder mannen die seks hebben met mannen. Deskundigen houden daarom rekening met nieuwe besmettingen rond de komende pride-evenementen, zoals Pride Amsterdam. "Met meerdere MSM-events (zoals prides) gepland in de komende maanden, bestaat er kans op intensievere verspreiding dan nu al het geval is, met ook een internationale component", stond eind juni in een advies van het zogeheten Deskundigenberaad aan het ministerie van Volksgezondheid.

In dat beraad zitten onder meer het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Vereniging voor Infectieziekten, Soa Aids Nederland en de Werkgroep Artsen Seksuele gezondheid en Soa. Het overleg wordt bijeengeroepen door het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, geleid door Jaap van Dissel.



Pride Amsterdam, de bekendste pride van Nederland, wordt van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Een woordvoerder van het evenement zei na het advies van het Deskundigenberaad: "Je moet oppassen dat je niet stigmatiseert door een hele algemene groep hierover aan te spreken.

Het RIVM heeft het over mannen die seks hebben met mannen, maar de Pride-community is veel breder dan dat." Hij meent dat het programma van het evenement hier ook ver van af staat. "Je gaat niet naar de Pride voor wisselende contacten, maar om je te uiten voor gelijke rechten en te zijn wie je wilt.".

