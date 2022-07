Marokko: bosbranden Taza, Larache en Ouezzane onder controle

De branden in de bossen van Tahla (Taza), Sahel El Menzla (Larache) en Mokrisset (Ouezzane) zijn onder controle.

In de bossen van El Kolla (Larache), Jbel Lahbib (Tetouan) en Tassift (Chefchaouen) zijn hulpdiensten nog wel hard bezig om het vuur onder controle te krijgen, meldt het Nationaal Agentschap voor Water en Bossen (ANEF) in een persbericht.

Meer dan 2.000 leden van de brandweer, hulptroepen, het leger (FAR), vrijwilligers en ambtenaren van water- en bosdiensten strijden al dagenlang tegen de allesverwoestende vuurzee. Hulpdiensten waren in het begin vooral bezig met evacuaties van nabijgelegen dorpen.

De grondinterventieteams worden bijgestaan door blusvliegtuigen en voor het eerst werden ook drones ingezet om de vuurzee te volgens en nieuwe brandhaarden te detecteren.



Sinds het ontstaan van de bosbranden woensdag is meer dan 6.600 hectare groen verwoest door het vuur. Het El Kolla- bos in Larache is met 5.300 hectare verloren groen het hardst getroffen. De brandweer meldt dat zo'n 70 procent van de brand daar onder controle is. De brand in Jbel Lahbib-bos in Tetouan is voor 80 procent brandmeester en in het Tassift-bos in Chefchaouen 70 procent.

Het ministerie van Landbouw, Wateren en Bossen meldt in een persbericht dat er plannen zijn om de verloren bosgebieden en ecosystemen te herstellen. Het bos in Larache is rijk aan eiken, kurk en enkele naaldhoutsoorten. De werkzaamheden zullen met ingang van het eerstvolgende herbebossingsseizoen van start gaan en drie jaar in beslag nemen.

Lokale autoriteiten hebben werkgroepen opgezet die gaan onderzoeken welke passende steunmaatregelen genomen moeten worden ten behoeve van bewoners die getroffen zijn door de bosbranden.

