Corona in Marokko: geen nieuwe opleving na offerfeest Eid al-Adha

De huidige coronagolf die momenteel door Marokko raast ondervindt geen nieuwe opleving als gevolg van het offerfeest Eid al-Adha.

Dat zei Mouad Lamrabet, coördinator van het noodcentrum van het zorgministerie, maandag tijdens een interview op 2M.

Festiviteiten rondom de Islamitische feestdagen hebben in voorgaande coronagolven bijgedragen aan een toename in het aantal besmettingen, dat is dit jaar anders gebleken.

Piek coronagolf gepasseerd

De piek van de huidige coronagolf is gepasseerd; het aantal nieuwe besmettingen is sinds begin deze maand aan het dalen.



Ondanks dat de besmettingsgraad van de huidige Omicron-golf vergelijkbaar is met de golf begin dit jaar, is de ernst van de besmettingen dit keer aanzienlijk lager. Dat komt voor een groot deel door de hoge vaccinatiegraad van 80 procent, stelt Lamrabet.

Tijdens de eerste Omicron-golf registreerde het land 4.200 kritische besmettingsgevallen en 1.200 doden.

