Marokko: protest tegen komst Israëlische legerchef

De Nationale Actiegroep voor Palestina heeft maandag opgeroepen tot een sit-in tegen het bezoek van de stafchef van het Israëlische leger aan Marokko.

De chef van de Israëlische strijdkrachten, luitenant-generaal Aviv Kohavi, wordt maandag in Marokko verwacht. Het is de allereerste keer dat een Israëlische militair een formeel bezoek brengt aan Marokko.

De officiële betrekkingen tussen Israël en Marokko, ook op militair gebied, zijn de afgelopen maanden opgevoerd. Tijdens zijn driedaagse bezoek zal Kohavi ontmoetingen hebben met de bevelhebbers van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR).

In een verklaring op Facebook spreekt de pro-Palestina groepering van "een nieuwe stap die extreem gevaarlijk is" en een "gruwelijke misdaad tegen het Marokkaanse volk en in het bijzonder het Palestijnse volk".

De Actiegroep is een felle tegenstander van de normalisatie met Israël en veroordeelt de verwelkoming van "een zionistische oorlogsmisdadiger" die nog handen aan zijn bloed zou hebben als gevolg van het dolden van honderden Palestijnen, waaronder veel vrouwen en kinderen, gedurende de 11-dagen durende luchtaanvallen op de Gazastrook in mei vorig jaar.

