Tetouan: bruiloft veroorzaakt nieuwe bosbrand

Tijdens een bruiloft in Tetouan is zondag een nieuwe bosbrand aangewakkerd nadat bruiloftsgasten vuurwerk afstaken.

Het trouwfeest werd gehouden in een woning nabij het bos in de wijk Kassarine in Tetouan.

De brandweer rukte uit om het vuur te blussen uit vrees dat door de extreme hitte, de droogte en de harde oosterwind het vuur zich zou verspreiden.

Bosbranden

Het noorden van het land wordt momenteel geteisterd door bosbranden. In onder meer Taza, Larache, Ouezzane en Chefchaouen zijn meer dan 2.000 hulpverleners bezig om het vuur onder controle te krijgen.



De bosbranden zijn het gevolg van de extreme droogte en de hittegolf in het land. Maar ook doordat mensen barbecueden ter gelegenheid van het offerfeest Eid al-Adha.

De branden in de bossen van Tahla (Taza), Sahel El Menzla (Larache) en Mokrisset (Ouezzane) zijn inmiddels onder controle. De brand heeft sinds woensdag 6.600 hectare groen verwoest. Voor zover bekend is er één dode gevallen, minstens 2.000 gezinnen moesten uit voorzorg hun woning verlaten.

