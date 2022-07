Washington Post: Biden roept snel noodtoestand om klimaat uit

De Amerikaanse president Joe Biden zou mogelijk nog deze week de noodtoestand om het klimaat willen uitroepen.

Dat meldt The Washington Post op basis van meerdere anonieme bronnen.

Op maandag hadden twee Democratische senatoren Biden opgeroepen de noodtoestand uit te roepen. Het nieuws komt daags nadat onderhandelingen met de Democratische senator Joe Manchin over investeringen in klimaat stuk liepen. Zonder Manchin hebben de Democraten niet genoeg stemmen in de Senaat om zulke investeringen erdoor te krijgen.

Het is niet bekend hoe Biden invulling zou geven aan het klimaatbeleid na het uitroepen van de noodtoestand. Volgens klimaatactivisten kan hij ver gaan zonder toestemming van het Amerikaanse congres.



Zo zou Biden de export van ruwe olie kunnen stopzetten, zou hij limieten kunnen stellen aan het boren naar olie en gas in federale wateren, en zou hij overheidsagentschappen, waaronder noodagentschap FEMA, kunnen opdragen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Maar tegelijkertijd moet de president de balans vinden tussen de strijd tegen klimaatverandering en stijgende brandstofprijzen, schrijft de Post. Daarnaast worden alle klimaatacties die Biden zonder instemming van het congres neemt waarschijnlijk aangevochten voor de rechter. Als één zo'n rechtszaak het tot het Hooggerechtshof schopt en het hof Bidens acties afkeurt, zou dat invloed kunnen hebben op toekomstig klimaatbeleid.

