Poetin in Teheran voor top met ambtgenoten uit Iran en Turkije

De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in Teheran voor een topconferentie met zijn ambtgenoten uit Iran en Turkije, Ebrahim Raisi en Recep Tayyip Erdogan.

Het is de eerste buitenlandse reis van Poetin buiten de voormalige Sovjet-Unie sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel.

De top wordt gehouden om over de strijd in Syrië te praten, maar de oorlog in Oekraïne en wrijvingen tussen Iran en Arabische landen dienen zich ook aan als gespreksonderwerp. Erdogan gaat met Poetin in gesprek over de mogelijkheden om Oekraïens graan veilig uit vooral Odessa over de Zwarte Zee naar de wereldmarkt te loodsen.

Poetin bezoekt ook de machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Beide leiders willen de banden aanhalen. De Iraanse leiders zien in het Kremlin een bondgenoot tegen de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten.



De Amerikaanse president Joe Biden heeft net Israël en Saoedi-Arabië bezocht. Hij zet daar het beleid van zijn voorganger Donald Trump voort en streeft naar Arabische erkenning van en samenwerking met Israël. Arabische Golfstaten en Israël beschouwen het sjiitische Iran als een gevaar. Biden dreigde Iran ook met geweld te bestrijden als het land kernwapens zou gaan maken.

In de voortwoekerende strijd in Syrië steunen Iran en Rusland het regime van president Bashar al-Assad. Turkije geeft steun aan soennitische rebellen die het bewind van de al een halve eeuw regerende clan van Assad ten val willen brengen.

