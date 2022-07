China ontkent uitnodiging aan Europese leiders

buitenland 19 jul 10:52

China ontkent Europese leiders te hebben uitgenodigd voor een ontmoeting in november met president Xi Jinping in Beijing, zoals de South China Morning Post had gemeld.

"Nepnieuws", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Chinese hoofdstad. De krant had op basis van bronnen geschreven dat Xi de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Spaanse premier Pedro Sanchez had uitgenodigd voor een bezoek aan het eind van het jaar. Het zou de eerste keer zijn voor West-Europese leiders na een onderbreking door de coronamaatregelen. © ANP 2022