Wekelijks 3000 coronadoden in Europa, besmettingen verdrievoudigd

Hoewel het aantal coronapatiënten op de intensive care redelijk laag blijft, sterven in Europa elke week toch nog steeds bijna 3000 mensen aan het coronavirus.

Verder is de afgelopen zes weken het aantal besmettingen verdrievoudigd in de Europese regio, meldt de directeur Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge.

Hij roept landen dringend op het virus weer beter in de gaten te houden en verspreiding in te dammen. Anders kunnen in de herfst en winter problemen ontstaan. De vaccinatiegraad moet omhoog. Verder is goede ventilatie noodzakelijk. Ook wil de WHO dat het dragen van mondmaskers in binnenruimtes en in het openbaar vervoer weer wordt aangemoedigd.

"Het is overduidelijk dat we ons in een vergelijkbare situatie bevinden als vorige zomer, alleen wordt de huidige Covid-19-golf voortgestuwd door subtypes van de Omicronvariant", die zich gemakkelijker verspreiden dan de eerdere varianten, aldus de Belgische WHO-baas.



Met het toenemende aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames, en die zullen enkel maar toenemen in de herfst en de winter wanneer scholen weer open gaan, mensen terugkeren van vakantie en mensen elkaar weer meer binnen ontmoeten.

De Europese regio van de WHO, die bestaat uit 53 landen (behalve de Europese Unie ook bijvoorbeeld Rusland en Turkije), registreerde de afgelopen week bijna 3 miljoen nieuwe besmettingen, bijna de helft van alle gevallen wereldwijd.

