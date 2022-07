Branden verwoesten in Marokko 9.200 hectare bos in week tijd

marokko 19 jul 16:58

De branden die sinds een week woeden in Marokko hebben tot dusver al zeker 9.200 hectare bos in de as gelegd.

Dat heeft minister Mohammed Sadiki (Landbouw, Maritieme Visserij, Plattelandsontwikkeling en Wateren en Bossen) dinsdag becijferd aan de hand van de gegevens van de regio's die zijn getroffen. In de vier provincies Larache, Tetouan, Ouezzane en Chefchaouen is de situatie ernstig maar daar is het vuur inmiddels onder controle. Het El Kolla-bos in Larache is, met 7.800 hectare verloren groen, het hardst getroffen. Meer dan 2.000 leden van de brandweer, hulptroepen, het leger (FAR), vrijwilligers en ambtenaren van water- en bosdiensten strijden al dagenlang tegen de allesverwoestende vuurzee. Hulpdiensten waren in het begin vooral bezig met evacuaties van nabijgelegen dorpen.

De grondinterventieteams worden bijgestaan door blusvliegtuigen en voor het eerst werden ook drones ingezet om de vuurzee te volgen en nieuwe brandhaarden te detecteren. Lokale autoriteiten hebben werkgroepen opgezet die gaan onderzoeken welke passende steunmaatregelen genomen moeten worden ten behoeve van boeren en bewoners die getroffen zijn door de bosbranden.