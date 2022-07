Syrië verbreekt diplomatieke banden met Oekraïne

Syrië verbreekt de diplomatieke banden met Oekraïne.

De regering in Kiev had de banden met Syrië vorige maand al verbroken, omdat het land de zelfuitgeroepen republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk had erkend.

"De Arabische Republiek Syrië heeft besloten de diplomatieke betrekkingen met Oekraïne te verbreken in overeenstemming met het wederkerigheidsbeginsel en in reactie op het besluit van de Oekraïense regering", aldus een functionaris van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen staatspersbureau SANA.

Syrië geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. De Russen hebben de regering van president Bashar al-Assad gesteund tijdens de burgeroorlog in Syrië. In 2018 erkende Syrië twee andere door Rusland gesteunde afvallige regio's. Het gaat om Abchazië en Zuid-Ossetië, die door de meeste landen worden gezien als delen van Georgië.



Syrië was na Rusland het eerste land dat de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk erkende. De pro-Russische separatisten in deze regio's riepen zes jaar geleden hun eigen volksrepublieken uit.

Poetin erkende hun onafhankelijkheid afgelopen februari, kort voordat hij zijn leger opdracht gaf Oekraïne binnen te vallen om onder meer een "genocide" op de Russischtalige bevolking van het gebied te beëindigen.

© ANP 2022