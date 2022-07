Poetin: Nord Stream gaat weer open, maar met nog minder gas

De gaspijplijn Nord Stream wordt donderdag weer in gebruik genomen, maar tenzij een onderhouden turbine wordt teruggegeven gaat er nog minder gas doorheen dan voor de tijdelijke sluiting.

Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Iran. Volgens de Russische leider vloeit er in dit geval niet meer dan 20 procent van de normale hoeveelheid gas van Rusland naar Duitsland.

Voor het onderhoud van de Nord Stream had Rusland de gastoevoer al verlaagd naar 40 procent van het normale niveau. Ook toen werd de afwezigheid van een turbine als reden aangevoerd.

Die was in Canada voor onderhoud en mocht vanwege in de tussentijd ingestelde sancties tegen Rusland niet meer terug worden gegeven aan Gazprom. Duitsland verweet Rusland dat het een politieke keuze was om minder gas te leveren.



Nord Stream is sinds begin vorige week volledig dicht vanwege gepland onderhoud. Donderdag zou de pijplijn normaal gesproken weer in gebruik worden genomen, maar verschillende Europese landen hielden al langer rekening met verder uitstel.

De Europese Commissie gaf al aan geen rekening te houden met heropening. Reuters meldde evenwel op basis van ingewijden dat Rusland wel van plan is om de gastoevoer te hervatten.

