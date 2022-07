Marokko: ouderen vormen grootste groep rokers

Senioren vormen de grootste groep rokers in Marokko. Maar liefst 19 procent van het totaal aantal rokers in het land is 65-plusser.

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Sunergia. Jongeren in de leeftijden 18 tot en met 24 jaar roken het minst; slechts zeven procent van de rokers behoort tot die leeftijdscategorie.

Roken is nog steeds een wijdverbreid probleem in Marokko. Meer dan 11 procent van de bevolking rookt; 22 procent van de mannen en 1 procent van de vrouwen. In stedelijke gebieden wordt minder gerookt dan in landelijke gebieden; 10 procent versus 13 procent.

Van de rokers geeft 86 procent aan alleen standaard tabakssigaretten te roken, 9 procent rookt weleens cannabis, 3 procent rookt uitsluitend e-sigaretten roken en 1 procent lurkt weleens aan een shisha (waterpijp).



Volgens resultaten van een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van roken in Marokko, uitgevoerd in 2021, was tabak in 2019 verantwoordelijk voor 74.000 voorkomende gevallen van hartziekte en 4.227 nieuwe jaarlijkse gevallen van longkanker.

In 2019 zijn 12.800 mensen voortijdig overleden aan de gevolgen van roken.



Uitschieters

Ondanks dat vrouwen in Marokko nauwelijks roken geeft 27 procent van de vrouwelijke respondenten aan dat ze weleens aan een waterpijp hebben gelurkt.

Mannen van middelbare leeftijd roken het vaakst cannabis. Meer dan 9 procent van de 45-54-jarigen geeft aan weleens cannabis te roken.

