Amerikaanse president Biden besmet met coronavirus

De Amerikaanse president Joe Biden (79) is besmet met het coronavirus. Hij is positief getest en vertoont zeer milde symptomen, meldt het Witte Huis.

Zijn behandelend arts noemde vermoeidheid en een droge hoest als symptomen, die woensdag voor het eerst de kop opstaken. De arts voorziet een spoedig herstel voor de 79-jarige president.

Biden werd gevaccineerd en kreeg ook twee boosters. Hij neemt nu Paxlovid, een antiviraal medicijn. Hij zal zich afzonderen in het Witte Huis en al zijn taken gedurende die tijd volledig blijven uitvoeren en via videoverbinding vergaderingen bijwonen, aldus de verklaring.

Zodra hij negatief op het virus test, zal Biden zijn werk weer in persoon hervatten, zei zijn woordvoerster Karine Jean-Pierre. Tot dan geeft het Witte Huis dagelijks een update over de gezondheid van de president,



Bidens positieve test valt samen met een stroom van nieuwe coronabesmettingen in de VS, die volgens de officiële cijfers tussen 120.000 en 130.000 per dag schommelt. Gezondheidsexperts vermoeden echter dat het ware aantal dagelijkse besmettingen in het land vele malen hoger ligt, meldde The Washington Post.

Sommige experts repten zelfs van ongeveer 1 miljoen nieuwe gevallen per dag. De onderschatting van het aantal besmettingen zou komen door een gebrekkige dataverzameling en het vele thuistesten.



Herinfectie

Net als elders in de wereld worstelen de VS met de jongste Omicron-subvariant BA.5. Deze subvariant neemt het snel over van andere Omicronvarianten omdat hij gemakkelijk de immuniteit van eerdere infecties en vaccins kan ontwijken, waardoor het risico op herinfectie toeneemt.

Dinsdag kondigde ook het Huis van Afgevaardigden-lid Bennie Thompson aan dat hij positief had getest op het coronavirus. Thompson is de voorzitter van de Huis-commissie die de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool onderzoekt. Hij zal deze donderdag niet persoonlijk verschijnen op wat wellicht de laatste hoorzitting van de commissie is deze zomer.

© ANP 2022