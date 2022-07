Israëlische legerchef bezoekt militaire vliegbasis Ben Guerir

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Marokko bezocht de Israëlische stafchef luitenant-generaal Aviv Kochavi woensdag de vliegbasis Ben Guerir van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR).

Volgens de Israëlische pers is dit "het eerste formele bezoek ooit van de hoogste soldaat van Israël aan een Arabische staat".

Op de luchtmachtbasis ontmoette Kochavi kolonel-majoor Hassan Mahuar. De twee functionarissen bespraken de samenwerking tussen de luchtmachten van de twee landen. Dinsdag hebben de stafchef van het Israëlische leger en zijn delegatie een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de parachutistenbrigade van de Koninklijke strijdkrachten.

Kochavi ontmoette vervolgens leden van de Marokkaans-joodse gemeenschap in Marrakech. "Marokko is een bondgenoot van Israël en is een voorbeeld van diepe banden tussen volkeren op basis van een gemeenschappelijk erfgoed", zei hij tijdens de bijeenkomst.



Het bezoek van Kochavi vindt plaats terwijl elders in het land protesten gaande zijn tegen de aanwezigheid van de omstreden stafchef in Marokko. De Nationale Actiegroep voor Palestina heeft eerder deze week opgeroepen tot sit-ins.

Vooraf aan zijn reis liet de IDF-afgevaardigde weten in Marokko te zullen praten over het delen van militaire informatie en kennis tussen de twee landen. Andere onderwerpen op de agenda zijn onder meer de aanschaf en productie van wapens alsook de invloed van Iran in de regio.

