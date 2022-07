Passagiers kunnen voortaan online inchecken voor veerdiensten haven Tanger-Med

Passagiers die gebruik maken van de haven van Tanger-Med kunnen sinds kort online inchecken en een instapkaart downloaden.

Dat laat de havenautoriteit weten. Met de instapkaart kunnen passagiers sneller starten met de grensformaliteiten.

Online inchecken kan via de website of mobiele App en met behulp van de reserveringsnummer, passagiersgegevens en eventueel kentekengegevens en voertuiginformatie.

Het online proces moet de wachttijden in de haven verkorten. Het aantal reizigers via Port Tanger Med heeft de afgelopen weken recordhoogtes bereikt.



Verwacht wordt dat deze zomer zo'n 3,6 miljoen passagiers en 800.000 voertuigen de zeestraat zullen oversteken, dat is inclusief de terugreis die grotendeels in augustus en september plaatsvindt. Met de geschatte aankomst van meer dan 1,5 miljoen passagiers in 2022 is de haven van Tanger-Med de belangrijkste toegangspoort voor Marokkaanse diaspora (MRE). Het aantal vertegenwoordigt ruim 50 procent van het maritiem passagiersverkeer over de Straat van Gibraltar.

Om drukte en lange wachttijden te voorkomen hebben autoriteiten van de haven Tanger-Med onlangs een lijst gepubliceerd met verwachte piekdagen.

© MAROKKO.NL 2022