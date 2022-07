Ophef na ongeautoriseerd bezoek aan Mekka door Israëlische journalist

Journalist Gil Tamari van de Israëlische tv-zender Channel 13 ligt onder vuur omdat hij stiekem als niet-moslim Mekka heeft bezocht voor een reportage.

De Israëlische zender zond maandag een reportage van 10 minuten uit waarin journalist Tamary langs de Grote Moskee reed, de heiligste plek voor moslims ter wereld.

Tamary werd tijdens zijn bezoek vergezeld door een lokale gids wiens gezicht op beeld wazig is gemaakt om anoniem te blijven. Op straat sprak de Israëliër in het Engels om te voorkomen dat hij herkend zou worden als Israëliër.

De reportage werd aangekondigd als een primeur; Tamary is de eerste Joods-Israëlische verslaggever die de jaarlijkse moslimbedevaart van de hadj documenteert. Maar veel moslims reageerden verontwaardigd op sociale netwerken en herinnerden eraan dat het voor niet-moslims niet is toegestaan is om Mekka te betreden.



De Israëlische minister van regionale samenwerking Esawi Freij, die zelf moslim is, hekelde het stiekeme gedrag van de journalist en omschreef de reportage als "dom en schadelijk" voor de banden tussen Israël en de Golfstaten. "Het was onverantwoord en schadelijk om dit rapport alleen maar uit te zenden omwille van de kijkcijfers", voegde hij eraan toe.

Tamari bood op Twitter zijn excuses aan en gaf aan dat hij niemand wilden kwetsen: "Als iemand aanstoot neemt aan deze video, dan bied ik mijn diepste verontschuldigingen aan. Het doel van deze hele onderneming was om het belang en de schoonheid van Mekka te laten zien."

Velen nemen daar echter geen genoegen mee. De Arabische hashtag 'Jood in de Haram' is trending op Twitter.

