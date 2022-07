Algerije annuleert bestelling blusvliegtuigen uit Spanje, wegens Sahara-standpunt

Algerije heeft een bestelling van vier blusvliegtuigen van het Spaanse bedrijf Plysa geannuleerd als vergelding voor het Sahara-standpunt van de Spaanse regering.

Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Het nieuws komt terwijl veel landen kampen met bosbranden en een gebrek aan personeel en materiaal om de bosbranden het hoofd te bieden.

De overeenkomst voor de aankoop van de blusvliegtuigen werd in september vorig jaar ondertekend, nadat minstens 69 mensen om het leven kwamen tijdens de hevige bosbranden in de Noord-Algerijnse regio Kabylië.

Het Algerijnse besluit om af te zien van de aankoop van de Spaanse blusvliegtuigen is slechts de meest recente ondoordachte kamikaze-actie van de Algerijnse regering.



Sancties

Algerije besloot begin juni om het vriendschapsverdrag met Spanje op te zeggen en de economische betrekkingen op te schorten. Dat laatste leverde het Noord-Afrikaanse land veel kritiek op vanuit de Europese Unie (EU). Algerije zou met zijn ruzie met Spanje immers ook de verstandhouding met de EU op het spel zetten, waarschuwde Brussel.

De regering in Algerije ontkende nadien de handelsbetrekkingen met Spanje te hebben opgeschort en de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune ontsloeg kort daarna de "verantwoordelijke" minister van Financiën, Abderrahmane Raouia.



De Spaanse regering heeft eind juni Algerije opnieuw beschuldigd van het blokkeren van vrijwel alle bilaterale handel. In een radio-interview zei de Spaanse buitenlandminister José Manuel Albares dat er wel degelijk sprake is van een grootschalige blokkade van bilaterale commerciële operaties door Algerije.

De Spaanse minister beloofde dat hij de nationale belangen "stevig" zou verdedigen. "Als we geblokkeerde transacties zien, geven we die door aan de Europese Commissie, die opheldering eist van Algerije", verzekerde Albares.



De Algerijnse regering heeft echter niet alleen beperkingen opgelegd aan de economische betrekkingen met Spanje maar heeft onlangs ook de eerder teruggeroepen Algerijnse ambassadeur in Madrid formeel benoemd tot ambassadeur in Frankrijk. Algerije heeft daardoor momenteel geen ambassadeur in Spanje.

Veiligheidssamenwerking

Daarnaast besloot Algiers ook om alle uitwisselingen van informatie die als "niet-essentieel" wordt beschouwd over terrorismebestrijdingskwesties op te schorten. Spaanse media meldden dat Algerije de afgelopen maanden de veiligheidssamenwerking met Spanje drastisch heeft verminderd en allerlei "niet-vitale" uitwisselingen met geheime diensten en staatsveiligheidsagentschappen heeft afgesneden.



Bronnen van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken melden aan dagblad El Espanol dat de uitwisseling van informatie met Algerije is afgenomen sinds het besluit van de Spaanse premier Pedro Sanchez om de Sahara-plannen van Rabat te steunen. De twee landen blijven echter samenwerken op het gebied van terrorisme, maar "op een minder intense manier dan voorheen".

De uitwisseling van informatie lijkt zich momenteel te beperken tot waarschuwingen aan Spaanse terrorismebestrijdingsexperts over migratiepogingen van extremisten die vanuit Algerije via irreguliere migratieroutes over zee de overtocht naar Spanje ondernemen.



Voorheen werden er regelmatig deportatievluchten uitgevoerd tussen Spanje en Algerije maar sinds de Spaanse steunbetuiging voor het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara zijn de repatriëringsvluchten opgehouden.

Om de druk op Spanje verder op te voeren heeft Algerije de bewaking van de grens met Marokko opgeschort, beweren de Marokkaanse autoriteiten. Daardoor was het voor sub-Sahara-migranten mogelijk om in grote getalen door te reizen naar het noorden van Marokko om het grenshek tussen Marokko en Spanje te bestormen. Bij de gewelddadige migratiepoging kwamen eind juni minstens 23 mensen om het leven.



De EU bevestigde dat de meeste migranten die deelnamen aan bestorming van de Marokkaans-Spaanse grens door Algerije en Libië reisden om in Marokko te geraken. Ylva Johansson, Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, was onlangs in Rabat om de migratiesamenwerking tussen de EU en Marokko te vernieuwen.

Als gevolg van de Algerijnse onbereidwilligheid zal de Spaanse buitenlandminister Albares de veiligheidssamenwerking met andere Afrikaanse landen moeten opvoeren. Hij wordt binnenkort verwacht in Mauritanië en Senegal.

© MAROKKO.NL 2022