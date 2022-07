Biden nodigt Afrikaanse leiders uit voor top in december

De Amerikaanse president Joe Biden zal van 13 tot 15 december Afrikaanse leiders ontvangen voor een top die de relatie tussen de Verenigde Staten (VS) en Afrika moet verbeteren.

De top moet volgens de verklaring van het Witte Huis de "economisch engagement" met Afrikaanse landen verder bevorderen.

Ook wil de VS gesprekken voeren over voedselzekerheid, de klimaatcrisis, vrede, de samenwerking bij pandemieën en "democratie en mensenrechten" op het Afrikaanse continent versterken.

"Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Afrikaanse regeringen, het maatschappelijk middenveld, diasporagemeenschappen in de VS en de particuliere sector om onze gedeelde visie voor de toekomst van de betrekkingen tussen de VS en Afrika te blijven versterken", meldt het presidentschap in een verklaring.



De Amerikaanse president heeft er een diplomatieke prioriteit van gemaakt om de invloed van grote autocratische regimes, zoals Rusland en China, tegen te gaan. China heeft de laatste jaren grote stappen gezet om de invloed op het Afrikaanse continent te versterken, met name via enorme investeringen in infrastructuur en mijnbouwbronnen.

De handel tussen China en Afrika is sinds het begin van de jaren 2000 vermenigvuldigd met een factor van 20. De directe investeringen in het continent zijn zelfs vermenigvuldigd met 100.

