VN-baas naar Turkije, hoop op hervatting Oekraïense graanexport

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres reist deze donderdag naar de Turkse stad Istanbul, meldt een VN-woordvoerder.

De Verenigde Naties en Turkije zetten zich al weken in voor een overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne die moet tot de hervatting van de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee.

Een dergelijke overeenkomst is "in de komende dagen mogelijk", zei de Turkse minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken tegen de publieke zender TRT. Meer dan 20 miljoen ton graan wordt geblokkeerd in de havens van Oekraïne.

De blokkades kunnen worden opgeheven als het Westen voldoet aan de eis van Rusland om bepaalde sancties op te heffen, zei Cavusoglu. Het Westen zou daartoe bereid zijn.



"Zelfs als Russische (landbouw)producten niet direct worden getroffen door de sancties, zijn er blokkades op het gebied van zeevervoer, verzekeringen en het bankwezen", aldus Cavusoglu. "De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben toezeggingen gedaan om die op te heffen.".

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zelfs al een "memorandum" opgesteld, dat onder meer voorziet in de oprichting van een coördinatiecentrum onder toezicht van de VN in Istanbul.

© ANP 2022