Marokko sluit overeenkomst voor aankoop Israëlische zelfmoorddrones

Marokko en Israël hebben een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt voor Rabat om Israëlische Harop-zelfmoorddrones te kopen.

Harop, ook bekend als Kamikaze en zelfmoorddrones, staan bekend om het vermogen om doelen te lokaliseren en aan te vallen. De onbemande vliegtuigen kunnen minstens zes uur in de lucht blijven en 20 kilogram aan explosieven vervoeren.

Het nieuws over de overeenkomst komt op het moment dat stafchef van het Israëlische leger, Aviv Kohavi, op bezoek is in Marokko. De legerbaas heeft deze week ontmoetingen gehad met verschillende hoge militaire functionarissen in Rabat.

Op de militaire luchtmachtbasis in Ben Guerir ontmoette Kohavi kolonel-majoor Hassan Mahuar van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) van Marokko. De twee functionarissen bespraken de samenwerking tussen de luchtmachten van de twee landen.



De officiële betrekkingen tussen Israël en Marokko, ook op militair gebied, zijn de afgelopen maanden opgevoerd. In november vorig jaar ondertekende defensieminister Benny Gantz een overeenkomst met zijn Marokkaanse ambtgenoot, de eerste in zijn soort tussen Israël en een 'Arabische staat' ooit.

Door de ondertekening van de overeenkomst en intentieverklaring kunnen de ministeries en legers van beide landen gemakkelijker met elkaar praten en inlichtingen delen, terwijl dergelijke communicatie in het verleden alleen mogelijk was via inlichtingendiensten.

