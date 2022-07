Bosbranden in Marokko met de jaren 'heviger, vaker en eerder'

De bosbranden die onlangs in Marokko zijn opgetekend bevestigen de pessimistische voorspellingen van wetenschappers wereldwijd.

Als gevolg van klimaatverandering worden bosbranden met de jaren intenser, frequenter. Ook komen ze eerder in het jaar dan voorheen.

Van 14 tot 21 juli ging in de provincies Larache, Tetouan, Ouezzane en Taza meer dan 10.000 hectare bos in rook op. De bosbranden worden beschouwd als de meest verwoestende die ooit in het land zijn geregistreerd. Behalve veel groen werden ook veel fruitboomplantages en talrijke bijenkorven vernietigd.

De cijfers zullen bovendien hoogstwaarschijnlijk verder oplopen omdat onderzoek naar de schade nog loopt. Regeringswoordvoerder Mustapha Baitas meldde donderdag uiterlijk maandag met een completer schaderapport te komen.



Vaker en eerder

De hulpdiensten slaagden er woensdag in om de zes grootste bosbranden onder controle te krijgen, ruim een week na het uitbreken van de eerste bosbrand in de provincie Larache. De grootste bosbrand in deze regio verwoestte maar liefst 7.800 hectare aan groen.



Het totale areaal dat in een week tijd door de zes branden is verwoest is hoger dan drie keer het jaargemiddelde van de afgelopen tien jaar (3.000 hectare). De cijfers liegen er niet om; bosbranden worden intenser, groter en komen vaker en eerder.

"Het kan één tot vier dagen duren om een ​​bosbrand onder controle te krijgen, afhankelijk van de omvang", meldt Taoufik Aadel, hoofd risicoanalyse en interventieoperaties van het Nationaal Centrum, tegen nieuwsdienst Médias24.



In het geval van de bosbranden in het noorden van het land werd deze verwachting ruimschoots overschreden als gevolg van de intensiteit van de branden en ongunstige regionale klimatologische omstandigheden zoals de hevige oostenwind en een hittegolf waarvan de temperaturen op sommige plaatsen opliepen tot wel 46°C.

Naast de intensiteit zijn ook het aantal bosbranden toegenomen. In de eerste vijf maanden van het jaar werden in Marokko 75 bosbranden geregistreerd, vergeleken met een gemiddelde van vijftien in de dezelfde periode van de afgelopen tien jaar.



Behalve de toename in de aantallen komen de bosbranden ook eerder in het jaar. Doorgaans beginnen de grootste bosbranden meestal tussen begin augustus en half september. Maar dit jaar lijkt een uitzondering op de regel te zijn met grote branden die half juli al werden opgetekend.

Het ergste moet nog komen want het land maakt zich inmiddels op voor een nieuwe hittegolf met nóg hogere temperaturen.

© MAROKKO.NL 2022