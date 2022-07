Elektriciteitsmix Marokko: aandeel groene energie verder gestegen in 2021

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik van Marokko is in 2021 opgelopen tot 19,5 procent.

In 2020 was dit nog 18,5 procent, meldt Abdellatif Bardach, voorzitter van de Nationale Regelgevende Autoriteit Elektriciteit (ANRE).

De toename is het gevolg van de adoptie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals het Oualidia windpark (36 MW) en de zonnecentrales in Zagora en Missour (40x2 MW). Daarentegen werd in 2021 een deel van de thermische krachtcentrale in Kénitra weer opgestart. Deze droeg bij aan het totaal met 75x3MW.

De meeste stroom in Marokko wordt nog steeds opgewekt met kolencentrales (67,6 procent), gevolgd door gasgestookte centrales (8,3 procent) en dieselgestookte centrales (2,6 procent).



Het aandeel conventionele energiebronnen bedroeg vorig jaar 78 procent van de landelijke productie. De invoer van stroom via interconnectielijnen tussen Marokko en Spanje bedroeg 1,6 procent.

De binnenlandse energievraag is in 2021 met bijna 6 procent toegenomen, in vergelijking met het voorgaande jaar. De vraag was 4,3 procent hoger dan in het pre-pandemische 2019.



Groene stroom

De opwekking van stroom met hernieuwbare energiebronnen is de afgelopen 20 jaar gestegen van 1.221 MW in 2000 tot 4.067 MW in 2021.

In 2021 droegen elektriciteitscentrales op basis van hernieuwbare energiebronnen met 7.972,8 GW/u bij aan de elektriciteitsmix, tegenover 7.278,8 GW/u in 2020.

