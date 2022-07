Inflatie Marokko in juni opgelopen tot 7,2 procent

marokko 22 jul 15:31

De inflatie in Marokko is opgelopen van 5,9 procent in april naar 7,2 procent in juni, op jaarbasis.

Dat meldt het bureau voor planning en statistiek (HCP) donderdag. De prijzen voor nonfood-producten stegen met 4,9 procent. De toenemende inflatie wordt echter grotendeels veroorzaakt door de hogere voedselprijzen die in de afgelopen twaalf maanden met 10,6 procent zijn gestegen. De kosten voor transport gingen met 17,6 procent omhoog. De inflatie was in juni 0,8 procent hoger dan in mei. De prijzen voor bakoliën stegen met 2,7 procent het hardst, gevolgd door de prijzen voor melk, kaas en eieren (+2,1 procent), mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesappen (+0,8 procent) en koffie, thee en cacao (+0,4 procent). Voor non-foodproducten had de stijging vooral betrekking op de brandstofprijzen die met (+9,2 procent).

Anderzijds daalden de prijzen voor groenten met 3,1 procent en ook de prijzen voor vis en zeevruchten gingen met 2,4 procent omlaag. In Meknes en Beni-Mellal steeg de consumentenprijsindex (CPI) het hardst (+0,9 procent), gevolgd door Casablanca en Marrakech (+0,8 procent), Tetouan en Laayoune (+ 0,7 procent), Agadir en Oujda (+0,6 procent) en Kenitra, Rabat, Guelmim en Settat (+0,5 procent). In Fez gingen daarentegen de prijzen omlaag met 0,7 procent. © MAROKKO.NL 2022