Marokko gaat eerste megafabriek EV-batterijen openen

Marokko is in gesprek met meerdere fabrikanten van batterijen voor elektrische voertuigen (EV) om een megafabriek in het land op te zetten.

Dat meldt persbureau Reuters aan de hand van verklaringen van minister van Handel en Industrie, Ryad Mezzour. Het is niet bekend welk bedrag er gemoeid gaat bij de ambitieuze plannen of hoe groot de fabriekslocatie wordt maar de minister sprak over een "megafabriek", een term die wordt gebruikt voor zeer grote productie-eenheden.

"We hopen voor het einde van dit jaar een overeenkomst voor de fabriek te ondertekenen", zei Mezzour in een gesprek met Reuters, zonder daarbij namen van betrokken bedrijven prijs te geven.

Kobalt en fosfaten

De vraag naar EV-batterijen stijgt wereldwijd en steeds meer autofabrikanten weten de weg naar Marokko te vinden. De geplande fabriek voor EV-batterijen zal de Marokkaanse automobielsector "een enorme boost" geven en tegelijkertijd profiteren van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie en grondstoffen zoals kobalt en fosfaten, waar het land rijk aan is.



Marokko heeft de op tien na grootste kobaltreserves ter wereld en produceert jaarlijks 1.900 ton kobalt maar heeft ambities om de productie de komende jaren flink op te schroeven.

De Franse autofabrikant Renault Group heeft onlangs een megadeal gesloten met het Marokkaanse grondstoffenbedrijf Managem voor de aankoop van kobaltsulfaat. De Duitse autofabrikant BMW tekende in 2020 al een overeenkomst met Marokko.



Productiecapaciteit

Renault en multinational Stellantis zijn al reeds sterk aanwezig in Marokko en hebben een gecombineerde productiecapaciteit van 700.000 voertuigen. Handelsminister Ryad streeft er naar om die capaciteit de komende vier jaar te verhogen naar een miljoen eenheden. Autofabrikant Citroën is van plan de productiecapaciteit binnen twee jaar te verdubbelen tot 50.000 mini-EV's, zei Ryad.

De omzet van de Marokkaanse auto-industrie is in mei opgelopen tot 4,13 miljard dollar, een stijging van 24 procent. De eerste en tweede best verkochte auto's in Europa, de Dacia Sandero en Peugeot 208, worden geproduceerd in Marokko.

