Duizenden mensen gedupeerd door staking bij Ryanair in België

Ryanair schrapt komend weekend minstens 82 vluchten die zouden vertrekken of aankomen in België. Belgische piloten hebben aangekondigd dan te gaan staken.

De annuleringen raken volgens Ryanair ruim 13.000 passagiers. Van de tweehonderd vluchten van en naar luchthaven Charleroi gaan er 62 niet door, meldt de vliegmaatschappij.

Op Brussels Airport, vanouds bekend als Zaventem, worden twintig van de zestig vluchten geannuleerd. De overige kunnen doorgaan omdat ze met een niet-Belgische bemanning vliegen.

De piloten en ook het cabinepersoneel van Ryanair voerden al eerder actie. Ze zijn ontevreden over de arbeidsvoorwaarden.



Schadevergoeding

De Belgische regering roept getroffen reizigers op om een schadevergoeding van de Ierse prijsvechter te eisen. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of met een latere vlucht mee en daarbovenop een vergoeding van 250, 400 of 600 euro krijgen, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker.

Ryanair kan zich niet beroepen op overmacht, zegt de staatssecretaris. Ze wijst erop dat werkgevers volgens de rechter stakingen in principe moeten kunnen opvangen.

