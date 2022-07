Afrikaanse Unie verwelkomt graandeal tussen Rusland en Oekraïne

De Afrikaanse Unie is verheugd over de graandeal die Oekraïne en Rusland hebben gesloten met Turkije en de Verenigde Naties.

Door die overeenkomst kunnen beide landen ondanks hun oorlog de uitvoer van graan vanuit Oekraïense havens via de Zwarte Zee garanderen.

In een verklaring spreekt de Unie van "een welkome ontwikkeling" voor Afrika, dat door de oorlog in Oekraïne verhoogd risico loopt op een voedselcrisis. Het continent is voor zijn voedselzekerheid erg afhankelijk van Rusland en Oekraïne, die samen de graanschuur van Europa worden genoemd. De twee landen produceren samen ongeveer 30 procent van de wereldwijde tarwe-export.

De VN gaan volgens de plannen een coördinatiecentrum opzetten in Istanbul. Daar zullen medewerkers van de VN samen met afgezanten uit Oekraïne, Rusland en het gastland Turkije toezien op de export van graan over de Zwarte Zee en ze zullen de lading van de betrokken schepen inspecteren



Dreigende voedseltekorten

Afrikaanse Unie-voorzitter Macky Sall sprak eerder met president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski over de dreigende voedseltekorten en het hervatten van de graanexport. Ook hamerde hij in Brussel op het belang van het veiligstellen van de voedselvoorziening.

In de verklaring over de graandeal roept de Unie verder op tot een onmiddellijk staak-het-vuren in Oekraïne. Ook herhaalt de organisatie van Afrikaanse landen haar eerdere oproep aan Moskou en Kiev om onder toezien van de VN vredesonderhandelingen op te starten.

© ANP 2022