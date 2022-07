Zuiden van Iran opgeschrikt door aardbevingen en overstromingen

buitenland 24 jul 3:08

Iran is zaterdag opnieuw opgeschrikt door twee forse aardbevingen. De eerste had volgens de nationale media een kracht van 5.7, de volgende even later was nog iets zwaarder, 5. 8.

Het Europees-Mediterraan seismologisch instituut hield het op een magnitude van 5. 5. De aardschokken waren in de provincie Hormozgan, in het zuiden van het land. Een nabijgelegen provincie werd bovendien getroffen door overstromingen. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn er nog geen berichten over ernstige schade of slachtoffers als gevolg van de aardbevingen. Toch is besloten alvast reddingsteams naar het getroffen gebied te sturen. In Hormozgan werd onlangs ook al een beving van 6.1 geregistreerd, met vijf doden en 49 gewonden tot gevolg. De epicentra van die van zaterdag lagen 50 respectievelijk 70 kilometer ten noordoosten van havenstad Bandar Lengeh aan de Perzische Golf. De provincie Fars, eveneens in het zuiden van Iran, werd zaterdag getroffen door overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval. Zeker 22 mensen zijn om het leven gekomen en er wordt nog ten minste één persoon vermist.

55 mensen zijn tot nu toe gered. De gouverneur van de provincie heeft zondag uitgeroepen tot dag van rouw, melden staatsmedia.