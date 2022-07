Turkije maakt werk van coördinatiecentrum graandeal

Het coördinatieteam van de VN, Oekraïne, Rusland en gastland Turkije voor het uitvoeren van de 'graandeal' komt volgens Turkse media in de campus van de Nationale Defensie-universiteit

Het coördinatiecentrum, het 'graanbureau', staat straks onder leiding van een Turkse admiraal en ligt circa 7 kilometer ten noorden van het centrum van Istanbul.

Er zouden in totaal twintig gedelegeerden komen te werken. Een aantal zou al onderweg zijn naar Istanbul. Er zal alleen in noodsituaties contact nodig zijn tussen Oekraïners en Russen, die gescheiden van elkaar werken. Het centrum kan binnenkort operationeel zijn, volgens informatie van de Turkse krant Hurriyet.

De Turkse president Erdogan is er na geruime tijd in geslaagd de oorlogvoerende landen ertoe te bewegen Oekraïens graan dat niet geëxporteerd kan worden door de strijd, onder toezicht van het coördinatiecentrum in schepen te laden en over de Zwarte Zee naar de Bosporus en de wereldmarkten te vervoeren. De betrokkenen hebben vrijdag in een paleis aan de Bosporus een overeenkomst hierover getekend.



Twintig miljoen ton

De twee strijdende partijen zijn samen goed voor circa een derde van de wereldproductie van graan. In Oekraïense havens ligt zeker 20 miljoen ton op verscheping te wachten. De oorlog drijft de voedselprijzen op en veroorzaakt voedseltekorten.

De deal werd zaterdag al overschaduwd door oorlogshandelingen in de belangrijkste haven van Oekraïne, Odessa. Russen hebben de haven met kruisraketten bestookt, aldus de Oekraïners. Het Kremlin meldde een aanval op een Oekraïense marinevaartuig.

