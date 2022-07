Forse schade door plofkraak Amsterdam-Oost

Door een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag flinke schade ontstaan.

Zeker een persoon liep volgens de politie gehoorschade op. Getuigen hebben twee mensen ervandoor zien gaan op een scooter. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

De plofkraak werd gepleegd rond 02.20 uur. Meerdere hulpdiensten, zoals de politie, brandweer en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), kwamen op het incident af.



Meerdere woningen ontruimd

De schade aan de winkel waar de geldautomaat zat en het appartementencomplex ernaast is groot. Op beelden is te zien dat de pui van de winkel en het trappenhuis van het pand ernaast verwoest zijn en dat er veel brokstukken op straat liggen. Uit voorzorg zijn meerdere woningen ontruimd, aldus de politiewoordvoerder.

Het is de tweede plofkraak in een week tijd in Amsterdam. Vorige week zaterdag brak brand uit na een plofkraak aan Tussen Meer in de wijk Osdorp. Ook toen zagen getuigen na de plofkraak een scooter met twee mensen wegrijden.

