Russisch onderzoek naar Nederlandse huurlingen in Oekraïne

Rusland doet onderzoek naar een of meerdere Nederlandse huurlingen in Oekraïne, zo blijkt uit een interview met het hoofd van het onderzoekscomité van de Russische Federatie.

Details zijn niet bekendgemaakt, waardoor het onder meer niet duidelijk is om hoeveel Nederlanders het gaat.

Het hoofd van het comité, Aleksandr Bastrykin, zei tegen de Russische krant Rossiyskaya Gazeta alleen dat Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Canadese en Georgische burgers worden onderzocht vanwege zogenoemde huurlingenactiviteiten.

Bastrykin deed zijn uitspraken in een interview waarin hij ook zei dat Rusland meer dan tweehonderd Oekraïners voor een nog op te richten internationaal tribunaal wil berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Onder meer Bolivia, Iran en Syrië hebben volgens hem interesse getoond in deelname aan het tribunaal.



Donetsk

Een Marokkaan en twee Britten werden eerder dit jaar door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne ter dood veroordeeld. De mannen zijn in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk veroordeeld omdat ze zouden werken als huurlingen en de macht zouden willen overnemen in het gebied. Ze hebben beroep aangetekend.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlanders in Oekraïne meevechten met het Oekraïense leger. Aan het begin van de oorlog, die op 24 februari uitbrak, riep Kiev buitenlandse vrijwilligers op zich op te melden bij de Oekraïense ambassades in hun land. Daar hebben volgens Oekraïense informatie duizenden mensen gehoor aan gegeven.

