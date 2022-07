2022 op zesde plek in top 10 droogste jaren ooit

Door de aanhoudende droogte staat 2022 momenteel op de zesde plek in de top 10 van droogste jaren ooit.

Het neerslagtekort staat maandag op 205 millimeter. De komende twee weken wordt nauwelijks regen verwacht waardoor het tekort verder oploopt naar 250 millimeter, meldt Weer.nl.

Volgens Weer.nl scheen de zon sinds april vaker waardoor er veel vocht is verdampt. Per dag is er gemiddeld zo'n drie millimeter aan vocht verdampt. Van alle provincies is Zeeland het hardst getroffen door de droogte, daar is het neerslagtekort 240 millimeter.

Door de droogte zijn er in Zeeland maar ook in andere delen van het land verboden en beperkingen ingesteld op het gebruik van grond- en oppervlaktewater. Zo mogen Zeeuwse boeren geen water uit bijvoorbeeld sloten of meren gebruiken om hun akkers te sproeien. Een verbod dat daar sinds 2010 niet meer is ingesteld.



De komende twee weken blijft het volgens Weer.nl nog droog waardoor het tekort aan regen verder oploopt. Daardoor kan 2022 in de top vijf van droogste jaren eindigen. 1976 is nu het droogste jaar sinds het begin van de metingen in 1901. Toen was het tekort 272 millimeter.

Volgens Weer.nl zijn er twee kletsnatte maanden nodig om de droogte aan te pakken.

