Egyptische rechtbank wil executie van 'universiteitsmoordenaar' live op TV uitzenden

De rechtbank van Mansoura, 130 km ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro, heeft een verzoek ingediend om zondag de executie van een veroordeelde moordenaar live uit te zenden.

De rechtbank roept tevens het parlement op om de wet aan te passen om soortgelijke uitzendingen vaker toe te staan om anderen te ontmoedigen geweld tegen vrouwen te gebruiken.

De rechtbank had in mei een man ter dood veroordeeld voor de moord op de 21-jarige studente Nayera Ashraf. Onder het toeziend oog van omstanders en beveiligingscamera's werd Ashraf op klaarlichte dag geslagen en doodgestoken.

De dader werd overmeesterd door omstanders en opgepakt door de politie. Hij vertelde achteraf dat Ashraf zijn avances had afgewezen en geweigerd had om met hem te trouwen. De zaak kreeg veel publiciteit in de Arabische wereld en wakkerde de discussie rondom geweld tegen vrouwen weer aan.



Het twee dagen durende strafproces werd gefilmd een live uitgezonden en dat is uiterst zeldzaam in Egypte. De man werd schuldig bevonden en ter dood veroordeeld.

De zaak kreeg bovendien veel aandacht omdat de moord in Egypte een man in Jordanië inspireerde om hetzelfde te doen. In de Jordaanse hoofdstad Amman werd de 22-jarige medicijnenstudente Iman Rashid doodgeschoten. Ook zij had de avances van haar moordenaar afgewezen.



Op de telefoon van Rashid werd een SMS-bericht gevonden met de tekst: "Als je me afwijst, zal ik je doden zoals de Egyptenaar vandaag het meisje gedood heeft.".

Doodstraf

De doodstraf word in Egypte nog steeds uitgevoerd en volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben Egyptische rechtbanken in 2021 het op twee na hoogste aantal executies ter wereld uitgevoerd. De strafprocessen of de executies worden echter nooit in het openbaar of live uitgevoerd, met zeldzame uitzonderingen.

In 1998 werden drie mannen live op TV geëxecuteerd nadat ze werden veroordeeld voor een brute roofmoord op een vrouw en haar minderjarige kinderen.

